“Competenza, umiltà e serietà erano le sue grandi doti”: viene ricordato così il medico che questa notte è venuto a mancare. In poche ore in tanti hanno espresso cordoglio e commozione verso l’uomo “che ha salvato tante vite”, generoso e grande professionista che ha diretto in modo egregio gli operatori che, ogni giorno, salgono a bordo delle ambulanze per dirigersi dove viene richiesto aiuto.

“Ci lascia un grande uomo, un fantastico professionista nonché un direttore di centrale strepitoso.

Buon viaggio Dottor Piero Golino, unico e speciale” si legge tra i tanti commenti dedicati a Golino.