Ci ha lasciato la nostra amata
Gianna Toro
Con dolore, lo comunicano la mamma Peppina, i suoi amati fratelli Mauro con Daniela, Maria Franca
con Claudio, Luca con Sabrina, i suoi adorati nipoti Simone con Gloria, Sonia, Matilde e Dalia.
Un sentito ringraziamento alla cara amica Maria e a tutti coloro che l’hanno supportata
in questo triste periodo.
I funerali si terranno lunedì 1 settembre 2025, alle ore 17.30,
nella Parrocchia di N.S. del Rosario in Domus de Maria.
Monserrato-Domus de Maria, 31 agosto 2025
Impresa Funebre
ANTONINO PANI
Corso Vittorio Emanuele 103
Pula
Viale Regina Margherita 73/75
Cagliari
Tel. 070/670567