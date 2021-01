Zona arancione in Sardegna, il M5S duro: “Cosa ha fatto la Regione per impedirlo?”

Come difendere l’ indifendibile. SARDEGNA IN ZONA ARANCIONE: COSA HA FATTO LA REGIONE PER IMPEDIRLO? Desiree Manca, portavoce del M5S in consiglio regionale, replica duramente al presidente Pais: “ Quali sono le azioni portate avanti dalla Regione Sardegna per impedire il passaggio da zona gialla a zona arancione? Quali sono le ordinanze ad hoc adottate dalla per alleggerire il pesantissimo carico che grava sulle terapie intensive? Sono queste le domande sulle quali dovrebbe interrogarsi oggi il Presidente del Consiglio Pais, anziché rilasciare dichiarazioni-scaricabarile sul Governo nazionale, sapendo benissimo che le decisioni prese da Roma sono dettate esclusivamente dall’andamento dei dati inviati dalla Regione Sardegna.