Zero voli per 48 ore: oggi e domani impossibile uscire dalla Sardegna

Non solo Alghero rimasta senza aerei, la continuità territoriale da e per la Sardegna continua a essere un disastro su tutti i fronti. Provate a prenotare un volo oggi o domani: impossibile, non c’è modo di uscire dalla Sardegna. Le vacanze di Natale per chi ha avuto l’incredibile ardire di voler trascorrere qualche giorno a casa con i familiari finiscono nello stesso modo in cui sono cominciate: nel caos più assoluto, con zero voli in continuità territoriale e i prezzi delle rotte libere alle stelle.

E così, dopo quattro anni in cui il problema trasporti è stato totalmente ignorato, e in attesa che esplosa il caso traghetti a inizio estate, la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna si rivela ancora una volta un clamoroso flop. L’assessore Moro rifiuta modelli stranieri a cui ispirarsi, che hanno dimostrato di funzionare perfettamente, e dice di voler costruire un modello sardo, il che ricorda la flotta navale sarda ideata da Solinas quando era assessore ai Trasporti e finita per aria con tanto di danno economico per le casse regionali.

Nel frattempo, va tutto storto: per arrivare nell’isola a Natale i sardi emigrati hanno dovuto indebitarsi, con biglietti fino a 700 euro su Roma e Milano. E adesso, chi deve tornare in continente non può: tutto esaurito, non si vola più. Intanto, il nuovo bando è monco delle offerte su Alghero e domani si proverà ancora una volta a rattoppare e andare avanti, tirando la carretta per un altro po’ di tempo: a Roma Enac e Ministero hanno convocato la Regione proprio per discutere della situazione aerei. Sempre che la fantomatica compagnia AeroItaly non finisca prima di cominciare.

L’Antitrust, intanto, dorme sonni tranquilli: chiamata in causa ben prima di Natale per accertare se fossero in atto cartelli e speculazioni, ha pensato bene di concedersi le vacanze a pacchetto completo, evidentemente non in Sardegna, e chissenefrega se la gente viene spennata. Con comodo, emetterà il verdetto, quando non servirà più ai sardi ma ai turisti che già si preparano all’estate.