Zampognari, show dance e carillon vivente: via all’animazione natalizia a Cagliari

Da oggi e fino al 24 al via l’animazione natalizia delle vie dello shopping cittadino e di Pirri. Le musiche di Aladdin e Mary Poppins, i cori campidanesi, l’ensemble di fiati. In piazza Carmine i madonnari dello Street Painting. “Abbiamo voluto fortemente animare le vie dello shopping cagliaritano e i mercati civici”, dichiara l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “perché vogliamo essere vicini a tutte le attività commerciali dopo un periodo veramente difficile ed invitare tutti i cittadini ad effettuare gli acquisti natalizi e dar loro l’indispensabile boccata di ossigeno di cui hanno necessità”.

Ecco il programma completo.

Oggi

Marching Band (Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via Manno / Largo C.Felice / Via Roma)

Domani sabato 17 dicembre a Pirri dalle 9.30 alle 11.30, lo Zampognaro (Mercato Is Bingias / Via Italia / P.zza Italia), in centro (10.00-13.30) Orchestra Sarda (Mercato S. Benedetto / Via Cocco Ortu / Via Tiziano / Via Pacinotti / Via Petrarca / Via Pergolesi / Via San Benedetto / Via Dante / Via Tola / Via Farina)

CAGLIARI 11.30.00-13.30

ZAMPOGNARO

Via Cocco Ortu / Via Tiziano / Via Pacinotti / Via Petrarca / Via Pergolesi / Via San Benedetto / Via Dante / Via

Tola / Via Farina

CAGLIARI 17.00-20.30

MUSICAL DISNEY ALADDIN

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

TRAMPOLIERI

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Einaudi / Via Orlando

/ Via Sulis / Via Manno / Largo C.Felice / Via Roma

ENSEMBLE DI FIATI

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Einaudi / Via Orlando

/ Via Sulis / Via Manno / Largo C.Felice / Via Roma

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022

PIRRI 10.00-13.30

TRAMPOLIERI

Mercato Is Bingias / P.zza Italia / Via Italia

CAGLIARI 17.00-20.30

MARCHING BAND

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

ENSEMBLE DI FIATI

Via Cocco Ortu / Via Tiziano / Via Pacinotti / Via Petrarca / Via Pergolesi / Via San Benedetto / Via Dante / Via Tola / Via Farina

LUNEDI’ 19 DICEMBRE 2022

PIRRI 09.30-11.30

ENSEMBLE DI FIATI

Mercato Is Bingias / Via Italia / P.zza Italia

CAGLIARI 11.30-13.30

ENSEMBLE DI FIATI

Mercato S.Benedetto / Via Cocco Ortu / Via Tiziano

CAGLIARI 17.00-20.30

MUSICAL DISNEY ENCANTO

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

CORO CAMPIDANO DI ASSEMINI

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

TRAMPOLIERI

P.zza San Benedetto / Via Paoli / Via Tola / Via Farina / P.zza Garibaldi / Via Alghero / Via Einaudi / Via

Orlando / Via Garibaldi / Via Manno / Largo Carlo Felice / Via Roma

MARTEDI’ 20 DICEMBRE 2022

PIRRI 10.00-13.30

ZAMPOGNE

Mercato Is Bingias / Via Italia / P.zza Italia

CAGLIARI 10.00-13.30

ENSEMBLE DI FIATI

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

MADONNARI ITALIAN STREET PAINTING

P.zza Garibaldi

CAGLIARI 16.30-20.30

CORO HIC ET NUNC

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

MARCHING BAND

Via Cocco Ortu / Via Tiziano / Via Pacinotti / Via Petrarca / Via Pergolesi / Via San Benedetto / Via Dante / Via

Tola / Via Farina / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi

MUSICAL DISNEY MARY POPPINS

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Einaudi / Via

Orlando / Via Sulis / Via Manno / Largo C.Felice / Via Roma

MADONNARI ITALIAN STREET PAINTING

P.zza Garibaldi

MERCOLEDI’ 21 DICEMBRE 2022

PIRRI 10.00-13.30

TRAMPOLIERI

Mercato Is Bingias / Via Italia / P.zza Italia

CAGLIARI 09.30-13.30

ZAMPOGNA

Mercato di San Benedetto / Via Cocco Ortu / Via Tiziano / Via Pacinotti / Via Petrarca / Via Pergolesi / Via San

Benedetto / Via Dante, Via Tola, Via Farina

ORCHESTRA SARDA

Mercato di San Benedetto / Via Cocco Ortu / Via Tiziano / Via Pacinotti / Via Petrarca / Via Pergolesi / Via San

Benedetto / Via Dante, Via Tola, Via Farina

MADONNARI ITALIAN STREET PAINTING

P.zza Del Carmine

CAGLIARI 17.00-20.30

MADONNARI ITALIAN STREET PAINTING

P.zza Del Carmine

MUSICAL DISNEY ENCANTO

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Einaudi / Via

Orlando / Via Sulis / Via Manno / Largo C.Felice / Via Roma

CARILLON VIVENTE

Via Alghero / Via Garibaldi / P.zza Garibaldi

BALLO SARDO

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

GIOVEDI’ 22 DICEMBRE 2022

PIRRI 10.00-13.30

ORCHESTRA SARDA

Mercato Is Bingias / Via Italia / P.zza Italia

CAGLIARI 09.30-11.30

ENSEMBLE DI FIATI

Mercato di Quirra

CAGLIARI 11.30-13.30

ENSEMBLE DI FIATI

Mercato di San Benedetto / Via Cocco Ortu / Via Tiziano / Via Pacinotti

CAGLIARI 10.00-13.30

ZAMPOGNARO

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

MADONNARI ITALIAN STREET PAINTING

Via Manno fronte Zara

CAGLIARI 17.00-20.30

MUSICAL DISNEY ALADDIN

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

TRAMPOLIERI

Via Pergolesi / Via Petrarca / Via Dante / Via Tola / Via Paoli / Via Farina / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi

MADONNARI ITALIAN STREET PAINTING

Via Manno fronte Zara

VENERDI’ 23 DICEMBRE 2022

PIRRI 10.00-13.30

MUSICAL DISNEY ALADDIN

Mercato Is Bingias / Via Italia / P.zza Italia

CAGLIARI 10.00-13.30

TRAMPOLIERI

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

ENSEMBLE DI FIATI

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

CAGLIARI 17.00-20.30

ORCHESTRA SARDA

Via Pergolesi / Via Petrarca / Via Dante / Via Tola / Via Paoli / Via Farina / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi

TEATRO CIRCO MACCUS DI VIRGINIA VIVIANO

P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Manno

MARCHING BAND

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

SABATO 24 DICEMBRE 2022

PIRRI 10.00-13.30

MARCHING BAND

Via Santa Maria Goretti / Via Argiolas / Via Italia / P.zza Italia / Mercato Is Bingias

CAGLIARI 10.00-13.30

STREET BAND E BALLERINE DI SHOW DANCE

30 elementi

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma

CAGLIARI 16.30-20.30

MARCHING BAND

Via Alghero / Via Dante / P.zza San Benedetto / Via Paoli / P.zza Garibaldi / Via Garibaldi / Via Sulis / Via

Manno / Largo C.Felice / Via Roma