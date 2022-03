Zampe Matte a Radio Zampetta Sarda: “Abbiamo bisogno di cibo per 400 gatti, aiutateci”

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER ZAMPE MATTE ONLUS DI FLUMINI DI QUARTU:” ABBIAMO BISOGNO DI CIBO PER I QUASI 400 GATTI, TRA RIFUGIO E COLONIE.

ABBIAMO APERTO UNA RACCOLTA CIBO.

AIUTATECI!!

ZAMPE MATTE onlus lancia un appello di aiuto per i tanti mici, che tra rifugio e colonie conta quasi 400 gatti: ” Non abbiamo cibo, vi chiediamo aiuto per sfamarli!”

Purtroppo la situazione è critica all’ interno del rifugio e per i tanti gatti, che la presidente dell’ Associazione Antonella Zonca, segue al di fuori nelle varie colonie dislocate nel territorio.

Per qualsiasi info potete contattare il

+39 335 146 7414

Oppure potete aiutarci con delle donazioni :

Poste Pay:

4023 6009 6010 2624

Zonca Raimondo

C.F. ZNCRND67L19B354V

IBAN:

IT97O0760104800001023071499

Intestatario Zampe Matte

Paypal:

Grazie di cuore a chi ci aiuterà.”