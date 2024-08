Wieteska rifiuta il Palermo e resta al Cagliari, trattativa serrata con il Sassuolo per Thorstvedt

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari-Roma: cosa aspettarsi dal futuro delle due squadre?

Il Cagliari esce dall’esordio in campionato consapevole dei propri mezzi e di poter fare un percorso importante. Il nuovo tecnico rossoblù riparte con un idea di gioco ben precisa, aggressiva e verticale, che si adatta ai nuovi interpreti. Zappa e Wieteska su tutti sembrano rinati sotto la guida del tecnico piemontese, altri si riconfermano certezze, come Luvumbo, Pavoletti e Marin. I nuovi acquisti mandano segnali positivi, quindi cosa è mancato al Cagliari?

La risposta sta negli ultimi venti metri, zona del campo in cui il Cagliari è arrivato spesso ma ha peccato di freddezza e lucidità, situazione dovuta sia ai carichi di lavoro della preparazione estiva ma anche alla mancanza di un trequartista puro in grado di smistare in quella zona del campo. Ecco perché Bonato sta cercando di riportare Gaetano in Sardegna, e se non lui un giocatore simile nelle caratteristiche. L’arrivo di Thorstvedt garantirebbe muscoli a centrocampo e completerebbe il reparto, ma sarebbe necessario un nuovo colpo in difesa in caso uscisse Wieteska, oggetto di forte interesse del Palermo. Ma è proprio di oggi la notizia che Wieteska avrebbe rifiutato l’offerta del Palermo decidendo dunque di rimanere al Cagliari.

La Roma invece deve ancora trovare una trama di gioco ben definita, troppe le indecisioni dei giocatori nelle scelte tecnico-tattiche, anche se De Rossi può sorridere visto che Joya ha rifiutato la ricca offerta saudita per restare nella capitale. Certo è che la squadra non può dipendere dall’indiscutibile quanto fragile talento argetino. Ghisolfi lavora sottotraccia per procurare un nuovo esterno di gamba, si aspetta l’uscita di Zalewski, e un difensore centrale per completare la retroguardia giallorossa.

Il Cagliari lunedi sera dovrà accogliere il Como, in cerca di rivalsa, alla Unipol Domus, mentre la Roma esordira´ in casa domenica alle 20:45 contro l’Empoli di D’Aversa.

Entrambe le squadre sono chiamate a vincere e riscattarsi dopo il primo pareggio stagionale