Weekend di maltempo sulla Sardegna, piogge lunghe anche sul Cagliaritano e domenica ritorna il maestrale

Scavallata la metà del mese di agosto, la Sardegna conosce il primo vero stop dell’afosissima, e insopportabile per le temperature, estate 2024. Crollo delle massime di cinque gradi nel weekend e arriva anche l’allerta meteo gialla della Protezione Civile per temporali in arrivo sul Logudoro, sulla Gallura e sul Flumendsa Flumineddu. Metà Isola colorata di giallo da sabato pomeriggio alla sera inoltrata di domenica. E i principali portali meteo internazionali segnano anche il ritorno di “san” maestrale, destinato a fare la voce grossa soprattutto domenica e avvolgendo tutta la regione. Dopo i temporali intensi e le grandinate sul centronord, tra Nuorese e Sassarese, ombrelli aperti anche al Sud, inclusa la zona del Cagliaritano, per fenomeni sicuramente meno intensi ma che contribuiranno a spedire in soffitta, almeno sino all’alba di lunedì, la vera estate che abbiamo conosciuto, in anticipo, sin da maggio. I rovesci potranno anche essere intensi, andando ad aumentare quindi i rischi su una buona fetta delle strade della Sardegna, sia quelle cittadine sia quelle provinciali e statali.

E la settimana prossima il grande caldo rimarrà un ricordo. Grazie sempre alla presenza del maestrale, seppure in tono minore, le massime sulla nostra regione rimarranno ovunque al di sotto dei picchi ai quali ci aveva abituato il sole cocente aiutato dalla quasi assenza di correnti d’aria. In ultimo, sempre durate il fine settimana è prevista qualche grandinata, molto isolata, tra le valli e le collinette.