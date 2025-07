Wanna Marchi ospite di Manis-Batmanis e il noto presentatore e influencer cagliaritano Chris Colandrea-Chrisvisione: “Nessuno vuole giustificare il passato, ma ci interessa esplorare il presente e i nuovi progetti di chi ha il coraggio di rimettersi in gioco”. In Sardegna tra qualche giorno la donna che tanto ha fatto parlare di se negli anni’90 e 2000 che, tra televendite, maghi e malocchio è finita alla ribalta nazionale e quella della cronaca giudiziaria. Vendeva numeri del lotto vincenti, come per magia, se non fosse per quell’energia negativa che ruotava sulle teste dei malcapitati compratori che non vincevano e che sono stati truffati a suon di sale e fantomatici riti scaccia iella, pagati a suon di milioni delle vecchie lire. Le vicende legate al passato sono oramai lontane come la condanna per truffa aggravata, “molti hanno parlato di lei, ma pochi le hanno davvero permesso di farlo in prima persona, con libertà e rispetto. Crediamo che la sua esperienza sia un esempio concreto di quanto possano essere pesanti i pregiudizi, anche dopo aver scontato la propria pena”. E con questo intento la Marchi è stata invitata a “Due Chiacchiere con Batti & Chris”, che “nasce con l’obiettivo di dare voce a storie, verità e denunce di persone comuni e non.

In ogni puntata viene affrontato un tema diverso, e per la prossima è stata scelta una figura significativa: Wanna Marchi.

Il tema centrale sarà quello dei pregiudizi e delle etichette, piaga ancora fortemente radicata nella nostra società. L’intento non è quello di difendere né di accusare, ma di ascoltare. Vogliamo offrire a Wanna Marchi uno spazio in cui possa raccontare la propria storia, senza filtri né preconcetti”. L’appuntamento è per venerdì 11 luglio, a partire dalle ore 18:45 in diretta su tutte le piattaforme social.