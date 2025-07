Uno schianto che non ha lasciato scampo al giovane cameriere Francesco Mameli, morto nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente in moto sulla Sp2.

L’ennesimo dramma della strada che ha spezzato la vita ad un 38enne mentre rientrava dal mare.

“Il tuo sorriso rimarrà per sempre nel mio cuore “, le struggenti parole della mamma. La famiglia, in attesa della data dei funerali, ha scelto di chiedere- a chiunque lo desideri- di fare una donazione ad “ Emergency.it “ a nome di Francesco.