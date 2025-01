“Qualche giorno fa ho visto un monopattino evitare all’ultimo istante la voragine, sicuramente avrebbe fatto un bel volo con il proprietario se disgraziatamente la ruota fosse rimasta incastrata lì” spiega un residente. Una problematica che va avanti da tempo e mette a dura prova la resistenza di ruote e ingranaggi dei veicoli che sprofondano dentro l’asfalto non lineare. “Ho dovuto cambiare l’avantreno ben 2 volte in un anno” spiega un residente, e per i ciclisti di certo non va meglio. “Pericoloso, io passo in bici, è sempre peggio” spiega una cittadina.

Infatti “quelle fenditure dei giunti dilatatori, sempre più larghe e profonde sono delle vere trappole. Sarebbe necessaria una riparazione provvisoria, in attesa dei definitivi lavori annunciati” è l’osservazione emersa a riguardo, al fine di evitare che la “trappola” possa causare seri rischi all’incolumità delle persone.