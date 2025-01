In attesa che ruspe e operai entrino in azione, è solo questione di poche settimane, tempi necessari per espletare le ultime lungaggini burocratiche, che daranno una nuova vita a via Cabras, nuova analisi riguardanti i dislivelli cittadini.

La criticità emerge da tempo, ossia quella di un manto stradale che scricchiola, che sprofonda sotto le ruote dei mezzi in transito e crea disagi e potenziali pericoli per automobilisti e pedoni. Una situazione affrontata da anni, milioni i fondi investiti da parte del Comune che, ogni anno, porta avanti il rifacimento di arterie principali e secondarie. Affrontata anche di recente con le spiegazioni e precisazioni dell’assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi e del sindaco Tomaso Locci https://www.castedduonline.it/allarme-buche-a-monserrato-dopo-le-piogge-si-sono-aperti-crateri/ la tematica tiene banco e si apre un altro aspetto da analizzare, valutare e tenere in considerazione, soprattutto quelle delle perdite idriche. Imponenti e, alcune volte, riparate dopo tempo, a seconda della gravità, possono seriamente compromettere l’asfalto, creando danni che una semplice riparazione non soddisfa le aspettative, o meglio, i risultati da mantenere nel tempo. Il risultato? Buche, voragini, deformità che possono trarre in inganno anche i pedoni durante l’attraversamento. Un esempio visibile è quello in via Caracalla, sottolineato dalle istituzioni, messo in evidenza l’estate scorsa con numerosi richiami all’ente di gestione, la perdita idrica segnalata per mesi ha lasciato tracce non indifferenti che, ancora oggi, mettono a repentaglio la sicurezza di residenti e cittadini che percorrono la via.