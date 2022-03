Volotea ci ripensa: pronti a volare su 4 rotte anche dopo la continuità

Volotea ci ripensa e pochi giorni dopo aver comunicato la decisione di mantenere solo la rotta Cagliari-Roma dopo il 14 maggio, quando scadrà la continuità territoriale che la low cost spagnola sta coprendo in esclusiva, annuncia di voler garantire per un altro anno, anche se non in esclusiva, le tratte per Roma Fiumicino e Milano Linate sia da Cagliari che da Olbia. Quattro voli invece di uno, e non è forse un caso che poche ore dopo quell’annuncio, la newco Ita si era fatta avanti dicendosi disponibile a far volare i sardi sempre, comunque e senza compensazioni.

Potere della concorrenza, dunque. Perché oggi Volotea rilancia, dicendosi disponibile a facilitare gli spostamenti dei cittadini sardi anche dopo la scadenza dell’attuale periodo di continuità territoriale e, proprio per questo, “si impegna a operare per 12 mesi, secondo le condizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 466 del 25 novembre 2021, i collegamenti anche non esclusivi da Cagliari e Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate senza compensazione economica, assicurando così la connettività a lungo termine da e per la Regione Sardegna”.

Il motivo, secondo la compagnia, è legato alla positiva analisi dei dati sulle rotte della continuità territoriale, che si era contesa per via giudiziaria – vincendo – con Ita.

“Volotea punta a incrementare i suoi investimenti sull’isola e, anno dopo anno, si è impegnata nel proporre collegamenti con orari comodi verso un numero sempre maggiore di destinazioni, vantando ottimi risultati in Sardegna, dove ha registrato tassi di puntualità molto elevati e ottime performance operative unitamente ad un tasso di sostenibilità in linea con i costi di gestioni delle sue basi”, conclude la compagnia.