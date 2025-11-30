Nel primo pomeriggio è stato organizzato un volo salvavita dell’Aeronautica Militare di una bimba di poco meno di un mese di vita da Cagliari a Milano Linate.
Per la delicata operazione è stato utilizzato un G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Ciampino.
Il volo è stato come sempre autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.
Nel primo pomeridiano oggi la partenza dall’aeroporto di Cagliari-Elmas per Milano-Linate, dove la bimba è stata affidata alle cure del personale sanitario dell’IRCCS Policlinico San Donato, dove è stata successivamente ricoverata.