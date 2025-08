È volato da sei metri mentre stava lavorando sul tetto di un capannone nella zona industriale di Siniscola, nel nuorese, ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Francesco di Nuoro: vittima dell’incidente sul lavoro un operaio di 40 anni precipitato ieri da un’altezza di circa sei metri. L’incidente si è verificato nel lotto 7 dell’area produttiva, durante un intervento di installazione di pannelli solari. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – dipendente di un’azienda specializzata – si trovava su una copertura quando ha improvvisamente perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e l’elisoccorso, che ha trasferito il lavoratore in codice rosso al nosocomio nuorese. Le sue condizioni sono considerate gravi, ma la prognosi resta riservata. Sull’episodio indagano i tecnici dello Spresal e le forze dell’ordine, per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.