Stop al volo Cagliari-Trieste: “Mio padre emigrato anziano non può tornare in Sardegna”

La rotta Cagliari-Trieste non c’è più. A farne le spese in primis gli emigrati sardi in Friuli. Su tutti il padre di Roberta Porcedda, 79enne che per motivi di salute soffre i viaggi in auto. “Sono figlia di un sardo emigrato in Friuli 60 anni fa”, scrive Roberta Porcedda, “attualmente mio padre ha 79 anni e sta incontrando sempre più difficoltà nel tornare nella propria terra a causa della soppressione del volo diretto Trieste-Cagliari, che era operato fino a qualche anno fa da Ryanair. Attualmente non c’è in previsione, il reinserimento della tratta. Partire da Treviso”, aggiunge, “per noi è l’unica soluzione, ma risulta sempre più complicato, dato che mio padre non se la sente di fare viaggi troppo lunghi in auto. Il problema, accomuna anche altri sardi emigrati in Friuli”.

Dagli uffici di Elmas le è stato risposto che allo studio dei tecnici dell’aeroporto c’è il ripristino della tratta.