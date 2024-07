Vittima di violenza, oggi Milo cerca una casa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

MILO VITTIMA DI VIOLENZA OGGI CERCA CASA.

Inizia il countdown per Milo, vittima della violenza umana ha riportato la frattura della mandibola, sottoposto a intervento chirurgico e a castrazione adesso può ritornare libero.

Non possiamo tenerlo in gabbia, ci spezza il cuore rilasciarlo in strada ma non abbiamo altre scelte, non può continuare a vivere in gabbia degenza.

Adesso sta bene è può riprendere la sua vita, se entro lunedì nessuno lo adotterà verrà rilasciato, ha un adottante a distanza disposto al suo mantenimento.

Milo è un gatto giovanissimo buono di indole ma sofferente in gabbia degenza.

Si trova a Quartu, contattate la redazione al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.

ADOZIONE responsabile che garantisca vita in sicurezza lontano dai pericoli della strada.