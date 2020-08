Virus, possibile cluster in un locale a Porto Rotondo: turisti romani si sentono male, tamponi a tappeto. Una serata in un noto locale della Costa Smeralda, poi diversi giovani che hanno partecipato all’evento del 9 agosto hanno avuto problemi: due ragazze positive, scattano i tamponi per tutti i partecipanti. Come riporta oggi l’Ansa, alla serata avevano partecipato molti ragazzi romani, richiamati dalla presenza proprio di un noto dj della capitale. Il Dipartimento di prevenzione del Ministero della Salute ha informato la Regione Sardegna, dopo le segnalazioni provenienti dagli ospedali romani ai quali i ragazzi si sono rivolti per le cure.