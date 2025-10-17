Un viaggio verso Cagliari contraddistinto non da ritardi o altri problemi spesso all’ordine del giorno per tanti viaggiatori in tutta Italia ma un momento di sorpresa e sorrisi regalato dall’ attrice Virginia Raffaele. L’artista è infatti atterrata in terra sarda per le anteprime del suo ultimo film, “La vita va così”, girato da Riccardo Milani proprio nel Sud della Sardegna.

“Quale modo migliore per annunciarvi che #LaVitaVaCosì sta arrivando se non direttamente con #VirginiaRaffaele all’interfono?”), recita la didascalia del video postato su Instagram da Medusa Film.

“Signore e signori vi ricordiamo che stiamo atterrando all’aeroporto di Cagliari – le parole della Raffaele pronunciate con la sua bellissima voce– la temperatura è basca meda”. E dopo aver ricordato che il film sarà in tutte le sale dal prossimo 23 ottobre, Virginia conclude con un’immancabile “Ajò, buona permanenza”. Per poi aggiungere:”Volevo solo chiarire che l’unico vero protagonista è Giuseppe Ignazio Loi, pastore sardo di Terralba”.

E giù di risate fra tutti i presenti, che concludono il loro viaggio con un sorriso.