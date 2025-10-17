Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 18 Ottobre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 16°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19°C e la minima di 11°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Ci aspetta dunque un sabato in prevalenza sereno, con temperature che arriveranno a massime di 25°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba