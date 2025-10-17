Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 18 Otto bre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno debol i e il mare poco mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge La temperatura massima sarà di 2 2 ° C e la minima di 1 6 °C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 2 °C e la minima di 1 2 °C. I venti sarann o moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Est- Sud est , al pomeriggio da Nord . A Oristan o farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 2 ° C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest , al pomeriggio da Nordov est. Il m are sarà poco moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 19 ° C e la minima di 1 1 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Est- Nordest . Ci aspetta dunque un sabato in prevalenza seren o , con temperature che arriveranno a massime di 2 5 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba