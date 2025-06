Nella serata di ieri, intorno alle 23 a Dolianova, i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un uomo e una donna per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per altri reati legati alla violazione di una misura cautelare.

Poco dopo le 21, l’uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti di una donna del posto, si è recato comunque nei pressi, in auto, in compagnia di una seconda persona, una donna, anche lei poi arrestata. La sua presenza ha attivato il sistema di allarme collegato al dispositivo elettronico di protezione in uso alla vittima, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine.

Nel corso dell’episodio, un conoscente della donna, avvicinatosi al veicolo per verificare quanto stesse accadendo, è stato afferrato dal conducente e trascinato per alcuni metri con l’auto in movimento, finendo poi a terra. Soccorso immediatamente, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato per accertamenti.

I due sono stati rintracciati poco dopo nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Al momento del controllo, entrambi – in evidente stato di alterazione alcolica – si sono scagliati contro i militari opponendo attiva resistenza, rendendo necessario l’intervento di un’ulteriore pattuglia per riportare la situazione alla calma.

L’uomo si è inoltre rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, comportamento che ha fatto scattare anche la relativa denuncia. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.