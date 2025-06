La metropolitana non parte, ancora disagi per automobilisti e cittadini che attendono con ansia l’apertura della tratta: collaudo ancora in stand by, se ne parlerà, probabilmente, dopo l’estate. È tutto pronto, manca solo l’ok definitivo che non è ancora arrivato dalla commissione di competenza: da piazza Repubblica ci sono solo transenne, quelle che indicano ancora la zona off limits a tutto il traffico. Da Monserrato a San Saturnino e viceversa, questa è la grande novità che permetterà al treno dell’Arst di trasportare centinaia di utenti ogni giorno. E poi sino a piazza Matteotti, i lavori sono quasi giunti in via Roma, procedono, ma ora è la burocrazia che impedisce ai convogli di viaggiare sulle rotaie.

Infiniti i disagi: “E’ una situazione inaccettabile” ha spiegato un residente a Casteddu Online. I cantieri sono stati avviati nel 2021 con una previsione di chiusura entro aprile 2024. Oggi, giugno 2025, manca solo l’iter per ottenere il nulla osta che permetterà ai mezzi di viaggiare. “Questo è un disservizio per i cittadini, che da anni aspettano una soluzione efficiente per il trasporto pubblico. La situazione è diventata insostenibile”: l’auspicio è che i tempi tecnici possano ridursi al minimo al fine di restituire l’intera tratta della metro ai viaggiatori.