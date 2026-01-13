Questa mattina i carabinieri di Sestu hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un uomo di 56 anni, disoccupato e di fatto senza fissa dimora, già sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento alla persona offesa, in relazione a una vicenda di maltrattamenti in ambito domestico.

Il provvedimento trae origine da una denuncia presentata nel 2025 dalla moglie, che aveva riferito di un lungo periodo di comportamenti vessatori subiti nel corso degli anni, caratterizzati da minacce, ingiurie e aggressioni fisiche, tali da determinarle un grave e perdurante stato di timore e ansia per la propria incolumità. Dopo gli accertamenti svolti, l’Autorità Giudiziaria aveva disposto, già lo scorso giugno, l’applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.

Nonostante le prescrizioni, nel gennaio 2026 la donna ha nuovamente sporto denuncia, perchè l’uomo ha violato in più occasioni i provvedimenti impostigli. Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno portato ad una nuova denuncia per le ipotesi di violazione delle misure cautelari, con richiesta di aggravamento.

Il Tribunale di Cagliari ha quindi emesso un’ulteriore ordinanza che dispone il divieto di dimora nel Comune di Sestu.