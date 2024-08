Villaspeciosa, il parco di San Platano si trasforma in un grande acqua park

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’anno scorso aveva richiamato l’attenzione di tutti l’idea degli abitanti di Desulo di trasformare le ripide stradine del paese in scivoli d’acqua per far divertire i più piccoli, come in un vero acquapark. https://www.castedduonline.it/desulo-uno-scivolo-gonfiabile-e-un-po-di-acqua-trasformano-la-via-del-paese-in-un-parco-di-divertimenti/

A Villaspeciosa sarà l’intero parco a ospitare piscine, gonfiabili e campo da calcio saponato: “Abbiamo pensato a tutti i bambini e a tutte le persone che la settimana prossima non saranno in vacanza” ha comunicato Gianluca Melis. La data è fissata per il 13 agosto, martedì, dalle ore 16,30, “ci sarà da divertirsi per tutti e soprattutto sarà tutto gratuito”. Presto verranno comunicate tutte le informazioni a riguardo ma l’annuncio dell’evento ha già richiamato centinaia di consensi. Un modo per vivere l’estate in pieno, per mettere da parte, anche se per poco, le fatiche e i problemi di tutti i giorni: sole e caldo, con i giochi in acqua, non saranno più un problema per chi, per vari motivi, non potrà concedersi nemmeno una piccola vacanza. Alla fine basta veramente poco per regalare un po’ di felicità a tutti.