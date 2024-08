Terribile schianto tra un camper e un camion sulla 125: due bimbi tra i feriti, l’autista in arresto cardiaco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un terribile incidente sulle strade sarde, l’ennesimo schianto con feriti anche gravi. È successo alle 10:30 sulla Ss 125 in località Casagliana, non distante dalla zona della Costa Smeralda: c’è stato uno scontro frontale tra un camper di turisti slovacchi e un camion. Feriti e trasportati all’ospedale di Olbia i quattro occupanti del camper, tra i quali due ragazzini di 11 e 14 anni. La squadra dei vigili del fuoco ha dovuto anche estrarre l’autista del camion dalle lamiere, per affidarlo al personale sanitario in arresto cardiaco.

Sul posto è piombato anche l’elisoccorso. Rilievi affidati alla polizia Stradale.