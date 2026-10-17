Il nuovo parco sarà intitolato alla piccola Jennifer Mameli, volata in cielo un mese fa a causa di una malattia: aveva 14 anni e tanti amici che ora avranno uno spazio verde dedicato alla ragazza che “ha vissuto la sua battaglia con dignità, speranza e un sorriso capace, sempre, di trasmettere serenità e coraggio a quanti le sono stati accanto”.

Ieri il Consiglio Comunale di Villaspeciosa ha deliberato, all’unanimità, di intitolare il nuovo parco prospiciente la via Bruxelles a Jennifer Mameli.

“Il parco verrà definitivamente completato, con gli ultimi interventi, entro qualche mese” spiega il sindaco Gianluca Melis.

“La scelta proposta e approvata dal Consiglio Comunale nasce perché Jennifer, nonostante la lunga malattia affrontata sin dalla nascita, ha saputo distinguersi per la tenacia, la caparbietà e la determinazione con cui ha affrontato le difficoltà del proprio percorso, dimostrando una forza interiore che ha saputo andare oltre la sofferenza.

La piazza a lei dedicata rappresenterà, pertanto, non soltanto un ricordo della sua persona, ma anche un messaggio rivolto alle future generazioni, affinché il suo esempio di coraggio, resilienza e amore per la vita possa continuare a ispirare tutti coloro che attraverseranno questo luogo”.