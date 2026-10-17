Organizzata dell’imprenditore Fabio Macciò, l’evento ha richiamato l’attenzione pubblica dei centri dell’hinterland cagliaritano e non solo: attesi partecipanti anche da Sassari, “saremo in tanti per chiedere alle istituzioni una forte presa di posizione contro chi commette i crimini ai danni di tutti”.

Si scende in piazza soprattutto per proteggere i più vulnerabili, “i nostri figli, le nostre donne ma tutti siamo in pericolo”. Una manifestazione senza bandiere, senza parti politiche ma sarà la gente comune a chiedere più sicurezza, respingendo con forza chi commette reati, molesta e mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini se anche solo escono per una passeggiata. “Sarà la manifestazione del popolo stanco che vuole delle risposte immediate dalle istituzioni.

Stanno succedendo fatti molto gravi, non rimaniamo con le mani in mano, dobbiamo dare un segnale perché la prima manifestazione contro le istituzioni dovrà svegliare chiunque. Dovranno capire che non ne possiamo più” ha spiegato l’organizzatore alla Redazione di Casteddu Online.