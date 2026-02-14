Nella notte, i Carabinieri della Stazione di Sanluri, supportati dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Villasor, sono intervenuti nei pressi della rotatoria di via V. Matta a Villasor, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112 da parte di un cittadino.

Il testimone ha riferito di aver notato una Fiat Punto di colore scuro terminare la propria corsa all’interno della rotatoria. Fermatosi immediatamente per prestare soccorso e verificare le condizioni del conducente – descritto come un giovane di circa vent’anni – l’uomo ha assistito alla fuga repentina e inspiegabile del ragazzo, che si è dileguato a piedi nelle vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza dai carabinieri hanno permesso di ricostruire la natura dell’episodio: il veicolo era infatti stato appena rubato proprio a Serramanna, nei pressi dell’abitazione del proprietario. Quest’ultimo, rintracciato dai Carabinieri, ha confermato l’avvenuto furto, precisando che il mezzo era stato parcheggiato in una via del centro abitato.

L’auto, che ha riportato alcuni danni a seguito dell’impatto, è stata recuperata e già restituita al legittimo proprietario. Le indagini sono tuttora in corso per identificare il giovane alla guida e chiarire le dinamiche della fuga.