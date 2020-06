Villasor si fa bella, riaprono i cantieri del paese

Villasor si fa bella.

Importanti lavori pubblici sono in fase di realizzazione in questi giorni. Dopo l’interruzione forzata causa covid-19, sono ripresi i lavori in diversi cantieri del paese e altri inizieranno a breve: son state sistemate alcune importanti strade rurali di collegamento e sono imminenti i lavori di manutenzione di tutto il tratto di strada sino a Nuraminis, con pulizia cunette, ripristino asfalto e segnaletica. È stato riaperto il cantiere riguardo al campo sportivo sintetico a 9 e in via Berlinguer, è iniziato un lavoro di decoro urbano, con la pulizia dell’ex argine, per poterlo manutentare meglio e renderlo pedonale(sempre campestre).