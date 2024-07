Pula, dal terreno dei parcheggi per la spiaggia spunta un paletto in ferro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Immediato l’intervento di altri cittadini presenti sul luogo: hanno coperto il pericolo con le pietre in attesa dell’arrivo della polizia municipale. Una disavventura che è costata cara a un uomo che, dopo una giornata trascorsa al mare con la sua bambina, a tarda sera ha squarciato la ruota della macchina nei parcheggi a pagamento a due passi dalla spiaggia di Nora. Un paletto in ferro, spuntato dalla terra, infatti, durante le manovre per uscire dal parcheggio è stato preso in pieno dall’automobilista che, messo in allerta dal boato della ruota esplosa, è sceso dal mezzo per constatare cosa avesse urtato. Ad aiutare il malcapitato sono stati altri bagnanti che hanno sostenuto l’uomo a coprire la sporgenza con delle pietre. Altrettanto tempestivo è stato l’intervento della polizia municipale che ha verificato l’accaduto e isolato, momentaneamente, il ferro sporgente con del nastro adesivo. Per il turista, residente nel Medio Campidano, un danno ingente alla ruota, non riparabile e da sostituire: potrà, però, richiedere il risarcimento al Comune.