Villasor, in casa 3 etti di marijuana: disoccupato in arresto

Ieri a Villasor i Carabinieri della locale stazione, coadiuvati da personale del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno tratto in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un trentenne del luogo, disoccupato, percettore del reddito di cittadinanza, già denunciato in passato per situazioni analoghe. L’uomo è stato individuato sulla pubblica via: ha mostrato un atteggiamento elusivo e sospetto ed è stato sottoposto a controllo di iniziativa da parte dei militari. Nelle successive perquisizioni, personale e domiciliare, sono stati rinvenuti nella sua abitazione 300 grammi di marijuana suddivisa in alcuni involucri di cellophane. Lo stupefacente è stato sequestrato, assunto in carico e verrà custodito in un idoneo locale in attesa di essere versato al RIS di Cagliari per le analisi di laboratorio e successiva distruzione. L’udienza di convalida e il giudizio con rito direttissimo si terranno domani presso il palazzo di giustizia di Cagliari. Verrà inoltre proposta la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza per l’uomo, secondo le norme vigenti.