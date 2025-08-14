E’ mancata all’affetto dei suoi cari
Maria Lai
in Garau
Ne danno il triste annuncio il marito Salvatore,
il figlio Ivano con Laura, gli adorati nipoti Chiara e Marco,
il consuocero Giovanni e parenti tutti.
I funerali avranno luogo Sabato 16 Agosto alle ore 15.30
nella Parrocchia di San Paolo in Piazza Giovanni XXIII.
