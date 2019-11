Villasimius, maxi evasione fiscale di una società di abbigliamento: nascosti 400mila euro

Quattrocentomila euro nascosti al Fisco tra il 2015 e il 2016: per due anni, un’impresa di abbigliamento di Villasimius non ha dichiarato nemmeno un centesimo allo Stato. Crisi totale? No, “evasione totale”, come è stato certificato dalle Fiamme Gialle di Muravera, che hanno concluso tutte le verifiche del caso. E, ancora una volta, una mano d’aiuto è arrivata dallo Spesometro, il d atabase in cui sono contenut i tutti i dati relativi all e fatture emesse e ricevute da ogni contribuente titolare di partita Iva. Prima, i finanzieri hanno analizzato tutti i documenti dei fornitori della società. È così emerso che, per due anni, non sono stati dichiarati ricavi per 398576 euro e, all’appello, sono mancati anche 85254 euro di Iva.