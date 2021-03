Villasimius, ancora nessuna notizia di Luigi Medda: “Non si sentiva bene, si è allontanato in cerca di asparagi

Ancora nessuna notizia per lo scomparso Luigi Medda di Villasimius. I VVFF presenti sul territorio stanno agendo ancora da questa notte, ininterrottamente con tutti i mezzi a loro disposizione. Hanno ora chiesto l’intervento dei cani. La zona, battuta palmo a palmo è piena di pozzi che stanno ispezionando. “Pare che il Medda di solito uscisse sempre con la moglie ma ieri ha detto che si sentiva bene e si è allontanato da solo in cerca di asparagi” spiega Gianfranco Piscitelli, presidente dell’associazione Penelope, maggiore esperto nel settore degli scomparsi in Sardegna. Le ricerche continueranno a tappeto anche nelle prossime ore.

Apprensione per la sorte di un pensionato di 68 anni, Luigi Medda. L’uomo, da ieri pomeriggio, è scomparso dalle campagne di Villasimius. Uscito di casa per cercare asparagi, non ha fatto più rientro ed è subito scattato l’allarme. Così, sin dalla tarda serata di ieri, sono partite le ricerche. In azione, nelle campagne del paese, i Vigili del fuoco del comando di Cagliari e la squadra di pronto intervento del distaccamento di San Vito.

Sul posto è stato istituito un posto di comando avanzato per il coordinamento delle squadre impegnate nelle operazioni di ricerca e soccorso. Impegnate anche squadre con i droni che stanno sorvolando l’area, il nucleo cinofili con i cani, e una squadra ordinaria del distaccamento di San Vito. Nella notte impegnato anche un’automezzo fuoristrada con la fotoeletrica per illuminare la zona. I pompieri stanno operando con un sistema di copertura del territorio a rastrellamento, con i gps che registrano i dati dei percorsi effettuati nelle ricerche. Sul posto presenti anche i Carabinieri dall’inizio delle operazioni. L’intervento è ancora in corso ma purtroppo ancora senza nessun riscontro.