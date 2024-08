Villasimius, anche Roberta Bruzzone sceglie la Sardegna per le sue vacanze

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Migliaia di like e commenti, saluti, complimenti e congratulazioni per la professionista che è impegnata anche nel caso di Francesca Deidda, la povera donna di San Sperate rinvenuta morta dentro un borsone nelle campagne di San Priamo. Meta prediletta, si conferma così l’Isola dei nuraghi che, quest’anno in particolare, ha fatto incetta di preferenze, conferme e vittorie, scalzando dalle classifiche più prestigiose le altre località rinomate nazionali. A pochi giorni da ferragosto, quindi, anche la psicologa forense, esperta di analisi della scena del crimine, si concede un po’ di riposo prima di riprendere con le sue innumerevoli attività.

Centinaia di migliaia di persone seguono la professionista che, attraverso spiegazioni, incontri e video, illustra, in maniera semplice e diretta, i contorti meccanismi che vengono messi in atto dalle menti più deviate, al fine di divulgare la pratica della conoscenza e della prevenzione per contrastare e smascherare chi tende a vivere per fare del male.