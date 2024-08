Samassi, il caldo torrido non frena i volontari che ripuliscono le campagne

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il sole e le alte temperature non scoraggiano le “guardie ambientali” che, armati di forbici, scope, sacchi e buste, si sono dati appuntamento in via Labriola. Grandi pulizie, insomma, supportati dall’aiuto di Massimiliano Cocco, che da anni vive e lavora a Milano con i più grandi vip nazionali ed internazionali: messe da parte giacca e camicia, ha indossato gli abiti più comodi per far parte dell’impresa di pulizia che sta ripulendo tutto il paese.

Il sorriso non manca sui visi di chi ha messo a disposizione qualche ora al giorno per il bene della comunità, che deve fare i conti con qualche incivile che non ha ancora imparato a gettare i rifiuti dentro i raccoglitori autorizzati e disseminati in tutto il territorio.