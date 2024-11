Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Villaputzu – Giovane mamma perde la sua battaglia contro un male, addio a Marta Zucca. 45 anni, sposata, lascia due figli. Il dolore dei suoi amici: “Vola in alto guerriera”. Troppe giovani vite interrotte, il male oscuro che colpisce, all’improvviso, contro il quale si lotta tenacemente e che, purtroppo, riesce ancora a vincere, come nel caso della mamma dal dolce sorriso che ha commosso l’intera comunità. Amici, parenti, ora si stringono più che mai al marito e ai suoi figli, per cercare di placare il dolore per un destino crudele che ha portato via un pezzo del loro cuore. Questo pomeriggio si svolgerà il funerale, nella parrocchia di San Giorgio Martire.