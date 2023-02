Villamar, ferita gravemente dopo una caduta in strada: denunciato il responsabile dei lavori

Anziana gravemente ferita dopo una caduta in strada. La donna è inciampata nei materiali di un cantiere non segnalato. Denunciato dai carabinieri il responsabile dei lavori.

E’ rimasta gravemente ferita alla testa con una commozione cerebrale con emorragia occipitale ed ematomi e sanguinamenti al capo, P.M., 91 anni, ricoverata per 20 giorni in prognosi riservata all’ospedale di San Gavino Monreale. L’incidente è avvenuto in via Roma a Villamar a fine marzo dell’anno scorso. La donna, che passeggiava con un carrellino della spesa, è rimasta incastrata nelle pedane di un cantiere stradale al momento chiuso e senza alcuna segnaletica; sulla via neppure il marciapiede a favorire il passaggio pedonale. Così la 90enne è caduta violentemente a terra con un durissimo colpo alla testa rimanendo svenuta. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi agli automobilisti che si sono fermati a soccorrerla.