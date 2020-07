Paura a Villamar, diciottenne cade da un trattore: è grave

Cade dal trattore: grave un diciottenne. L’episodio a Villamar in via Cagliari. Un 18enne si trovava a bordo di un trattore, probabilmente in equilibrio precario, quando è caduto improvvisamente al suolo, avrebbe sbattuto la testa e si è anche rotto un braccio. Il giovane è stato poi portato all’ospedale Brotzu con l’elicottero (assegnato codice rosso). Sul posto i carabinieri di Sanluri che stanno indagando per valutare la posizione della persona alla guida del mezzo: il rischio è l’accusa per lesioni stradali.