Monastir è covid free, il sindaco: “L’incubo è finito”

Monastir è Covid free. L’annuncio su facebook della prim cittadina Luisa Murru. “Potrei dire: ” da oggi anche il nostro Comune può essere definito Covid-free”. Bello slogan da sindaco. Però sono anche un’amica e con tanta gioia dico: “finalmente l’ultimo dei nostri concittadini è stato dichiarato guarito!””, scrive Luisa Murru. “Un lungo incubo è terminato per una famiglia che ha vissuto questa malattia con discrezione e forza. In particolare l’ultimo guarito è stato un esempio di pazienza e senso di responsabilità. Li ringrazio per avermi reso partecipe questa mattina della loro felicità e spero di poterli abbracciare presto. Da sindaco”, conclude, “auguro a tutti noi di non dover più vivere periodi così bui per paura e difficoltà”.