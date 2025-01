Chiusura al traffico su SS 293 DI GIBA dal km 0+700 al km 7+000 per trasporto eccezionale. L’ordinanza è stata emessa da Anas che ha comunicato la chiusura del tratto di strada per consentire ai grossi convogli di dirigersi, presumibilmente, a Villacidro, dove già sono state installati numerosi aereogeneratori l’estate scorsa. Nuova corsa, dunque, per il carico che bloccherà la statale, “i provvedimenti da assumere sono finalizzati a garantire la fluidità e la sicurezza per la circolazione stradale” si legge nell’ordinanza. Intanto ieri nel porto di Oristano sono stati avvistati nuovi componenti che hanno fatto scattare chi contrasta la realizzazione dei parchi eolici: si presume che siano quelli che viaggeranno lungo la Ss 293 dal 7 gennaio.