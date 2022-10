Villacidro, in arrivo il nuovo asilo comunale da due milioni di euro

Sud Sardegna

Verrà realizzato nei terreni della lottizzazione “Il Borgo” in via Nazionale potenziando, con una struttura all’avanguardia, un servizio fondamentale per le famiglie villacidresi. “Siamo profondamente entusiasti”, spiega il sindaco Sollai, “perché investire sulla scuola è il nostro obiettivo prioritario, anche per i nostri piccoli concittadini”