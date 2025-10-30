Oggi l’ultimo saluto al papà e marito che da tre anni lottava contro un tumore “con coraggio e dignità, cercando di proteggere la sua famiglia e di mantenere viva la speranza”. Poi la fase terminale che ha spezzato anche economicamente la famiglia per la quale il suo paese si è prodigato. Dal cibo alle bollette, tutte le spese essenziali da affrontare: niente potrà alleviare il dolore per la perdita dell’uomo tanto amato ma la famiglia può contare su una carezza al cuore donata con tanto amore, che dimostra che non è sola, ma ha tante persone vicino, ora più che mai.