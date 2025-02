Villacidro diventa il polo logistico e la struttura di riferimento, “si conferma un centro strategico per la protezione civile in Sardegna. L’impegno e la dedizione dei volontari sono la forza di questo progetto, e come amministrazione saremo sempre al loro fianco per sostenerli e valorizzare il loro prezioso operato a servizio della comunità” ha espresso il sindaco Federico Sollai.

Un importante sostegno per contrastare tutte quelle emergenze che, nel corso degli anni, si sono presentate nel territorio: alluvioni come incendi, insomma, a far sempre la differenza sono loro, gli uomini e le donne che scendono in campo per aiutare il prossimo e arginare le conseguenze del dramma in corso. È stato presentato pochi giorni fa il modello che mira a organizzare i volontari del Medio Campidano con un’unica grande squadra che si coordinerà dalla cittadina di Villacidro.

“Sono molto soddisfatto di ospitare questo progetto pilota che rappresenta un passo concreto per rafforzare il sistema di protezione civile nel Medio Campidano. La collaborazione tra le organizzazioni di volontariato è una risposta innovativa alle difficoltà che il settore sta affrontando, dalla carenza di volontari alla complessità burocratica che spesso ne ostacola l’operatività.

Questa iniziativa dimostra la capacità del nostro territorio di fare rete e di garantire un supporto efficace ai cittadini e alle amministrazioni, soprattutto nelle situazioni di emergenza. La creazione di squadre miste, pronte a intervenire durante le allerte, è un modello di efficienza e solidarietà che potrà diventare un punto di riferimento a livello regionale”.

Prezioso e immancabile è il ringraziamento a tutti i volontari della provincia, “a tutti coloro che con passione e impegno garantiscono il supporto ai cittadini e alle amministrazioni”.