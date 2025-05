Arrestato dai carabinieri un uomo di 35 anni, disoccupato e residente a Villacidro, su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Rovereto. L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna definitiva a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione.

La sentenza riguarda un episodio di violenza sessuale avvenuto il 16 gennaio 2023 a Brentonico, in provincia di Trento. Dopo averlo localizzato presso la sua abitazione in via Cagliari, i militari dell’Arma lo hanno accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito in carcere a Uta, dove sconterà la pena.