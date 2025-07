Non è l’unico caso: “Era stato tolto il supporto di uno degli scalini dello scivolo e girato verso l’alto. Il chiodo arrugginito era finito dentro al piede della bimba procurandole un bel buco. Il giorno ricordo che c’erano dei ragazzini, presumibilmente i responsabili del gesto, si misero a ridere di cuore assistendo alla scena”.

Attrazioni ideate per i più piccoli ma utilizzate in maniera errata dai più grandi che, con l’uso improprio, rovinano i giochi. Una problematica comune a tanti territori, nonostante i cartelli affissi all’ingresso dei parchi che ben indicano l’età dei destinatari, alcuni tra i più grandi ignorano le regole. E se il gioco non si rompe subito, può accadere, come in questo caso, che smetta di funzionare durante l’uso: “L’altalena purtroppo si è rotta mentre dondolava ed è caduta a terra. Stava andando piano e per fortuna si è solo pestata”. Ma lo sconforto è tanto per quei giochi non rispettati e vandalizzati. Ieri “sono stati tolti, ora ci sono delle transenne” ha specificato una mamma pubblicamente: l’auspicio è che nel nuovo parco del paese non si verifichino gli stessi episodi, “è bellissimo, sarebbe un gran peccato”.