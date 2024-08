Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Villa San Pietro – Gatti in pericolo in paese, 4 avvelenati e uno sparato alla testa: recuperato vicino alla chiesa da una ragazza, il felino ha ancora il pallino in corpo e muove solo una zampa.

Ancora un atto di crudeltà nei confronti degli animali, il fatto è stato segnalato attraverso i social e ha immediatamente suscitato rabbia e sconforto tra chi, appresa la notizia, ha commentato l’accaduto.

“Gattino di circa 4/5 mesi recuperato in prossimità della chiesa da una ragazza..

Il gattino era inerme per terra!!

Recuperato e portato nell immediato da un veterinario..

Si pensava fosse stato investito..invece sapete che cosa gli hanno fatto???

Lo hanno sparato!!!…nella testa ha ancora conficcato un pallino!!!

Il gattino muove solo una zampina il resto del corpo non risponde a nessun stimolo!!” si legge sulla pagina Fb del paese. Non solo: emerge la testimonianza di chi, invece, ha rinvenuto i suoi felini avvelenati. Ben 4. Storie di orrore e maltrattamenti che non trovano alcuna giustificazione ma che mettono in evidenza, ancora una volta, la malsana cattiveria degli esseri umani nei confronti delle specie animali.