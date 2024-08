Codrongianus, fiamme alte a pochi passi dalla storica chiesa di Saccargia. Il sindaco: non transitate nella zona

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Codrongianus – Fuoco in località Saccargia, intervento in corso, l’appello del sindaco: “Non transitare nelle aree interessate”. A due passi dalla storica chiesa è in atto un gigantesco rogo contro il quale sono in azione le squadre a terra e un Canadair. Oggi spetta alla località Melas a essere interessata dalle fiamme, ogni giorno un pezzo di isola brucia, viene devastata dalla furia delle fiamme che lasciano solo una distesa nera e di cenere. Il rogo, ben visibile anche da lontano, ha sprigionato un’alta colonna di fumo. Il sindaco Cristian Budroni ha invitato i cittadini a non transitare nelle aree interessate sia per la propria sicurezza che per consentire al meglio le operazioni di spegnimento.