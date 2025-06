Come prevedibile, la Grecia ha detto “Sì” all’estradizione in Italia di Francis Kauffmann, accusato dell’omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. La giovane mamma e la sua piccolina sono state ritrovate senza vita lo scorso 7 giugno nel parco della notissima Villa Pamphili a Roma. Il 46enne americano afferma, tuttavia, di essere estraneo ai fatti e di non aver in alcun modo fatto del male alla compagna e alla bambina.

Nel mentre, la Procura di Roma si sta soffermando su un altro aspetto della vita di Kauffmann: il suo trascorso come attore in “Stelle nella notte”, per il qusle ha percepito 863mila euro di fondi pubblici per tax credit. Il film però non è mai stato distribuito, quindi gli inquirenti hanno deciso di acquisire gli atti relativi al progetto e ricostruzione la situazione economica di Kauffmann (allora conosciuto come Rexal Ford). Continuano chiaramente anche le indagini per chiarire cosa è accaduto nelle ultime settimane di vita di Anastasia e Andromeda, che hanno vissuto per un mese insieme al 46enne in un monolocale romano. Diversi ancora i punti di chiarire e soprattutto, eventualmente, perché madre e figlia sarebbero state uccise.

Foto del nostro partner QN/ Chi l’ha visto?