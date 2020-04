Vigili Urbani nella loro funzione di Moviere sulla pedana: così veniva guidato il traffico a Cagliari negli anni ’40

“Vigili Urbani nella loro funzione di Moviere sulla pedana, il primo con la divisa estiva è Salvatore Saba incrocio Via Roma Via Sassari fine Anni ’40 – mentre il Vigile con la divisa invernale è Antonio Verre in Piazza Amendola 1968…a quel tempo lavoro molto faticoso ed il cambio sulla pedana era frequente”, racconta Mario Ignazio Lai sulla Cagliari del passato. tante le foto preziose nella pagina Fb “Cagliari Fotografica- tra passatoi e presente”: allora non c’erano le rotonde e guidare il traffico cagliaritano non era di certo una impresa agevole.